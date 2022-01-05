من هو الشيخ صالح اللحيدان الذي تصدر ترند السعودية بعد وفاته؟

الأربعاء، 05-01-2022
09:07 ص
أفادت
وسائل إعلام محلية في السعودية
بوفاة الشيخ صالح اللحيدان
، عضو هيئة كبار العلماء
في المملكة والرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى.
وتوفي
الشيخ صالح بن محمد اللحيدان بعد معاناة مع المرض، فيما حرص عدد كبير من نشطاء
مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية
على نعيه ببالغ الحزن والأسى.
ومن
المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم الاربعاء ٢/٦/١٤٤٣ بعد صلاة العصر بجامع
الراجحي بالرياض.
وكان
الشيخ صالح اللحيدان
تعرض، في ديسمبر الماضي، لأزمة صحية دخل على إثرها غرفة
العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض.
يشار
إلى أن الشيخ صالح اللحيدان
ولد في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، وتدرج في عدة
مناصب منها عضو في هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها، وعضو في رابطة العالم الإسلامي،
ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا.
كما
عمل اللحيدان رئيساً للمحكمة العامة بالرياض بين عامي 1964 و1970، وقاضياً
للتمييز، وعضواً في الهيئة القضائية العليا عام 1970.