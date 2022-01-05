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عبير صبري تنشر صورتها على السرير بعد إصابتها بكورونا

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عبير صبري
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الأربعاء، 05-01-2022 02:23 م
نشرت الفنانة  عبير صبري صورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
وظهرت عبير صبرى في الصورة وهي ترقد علي السرير وعلقت علي الصورة قائلة : “ انا بقالي ١٠ أيام كورونا ولسه فاضل أعراض زي الكحة وضربات القلب والنهجان بس حبيت اخرج من عزلتي عشان اسجل حزني ورفضي لاعتزال الأستاذ داوود عبد السيد المخرج والمفكر اللي كان واحد من اكبر احلامي اني اشتغل معاه واللي اعتزاله يدل علي اننا مش عارفين قيمه الاجود فنيا وانسانيا وحزني علي البنت الصغيرة اللي انتحرت بعد تلفيق صور ليها ..انا حقيقي زعلانه .. ربنا يصلح احوالنا ويشفيني ويشفي كل مريض .. #AAماشاء_الله ” .
كانت عبير صبري قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل انستجرام.
ونشرت صوره برفقة زوجها وعلقت قائلة: " كورونا ايجابي أنا وزوجي .. الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا .. ادعولنا ربنا يشفينا ".
 

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