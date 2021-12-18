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الملك سلمان يمنح فنانًا شهيرًا الجنسية السعودية

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الملك سلمان
Native
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السبت، 18-12-2021 10:58 ص

كشف الممثل السوري المعروف في المملكة العربية السعودية محمد القس أنه حصل على الجنسية السعودية بأمر سامي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، معتبرا هذا الامر بمثابة "تكليف قبل أن يكون فخرا وتشريفا".
وشكر القس في منشور على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان: أرفع أسمى آيات الشكر و العرفان و الولاء لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده الأمين سمو سيدي الأمير الملهم المجدد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لتشريفي وتكريمي بمنحي الجنسية السعودية معاهداً الله أن أكون في خدمة ديني و مليكي و وطني
وتابع : و إنني بعد حمدالله و شكره أولاً و أخيراً على نعمة السعودية العظمى..فإن حملي لهذه الجنسية العظيمة هو تكليف قبل أن يكون فخراً و تشريفاً..أدعو الله أن يعينني على أداء واجبها. ابنكم المواطن السعودي محمد القس".
 

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