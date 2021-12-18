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بعد ظهور حالات «أوميكرون».. حقيقة تعطيل الدراسة في جميع المدارس

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وزير التعليم
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Teads
السبت، 18-12-2021 04:31 م

تداول البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، أخبارًا عن تعطيل الدراسة في المدارس وتأجيل الامتحانات بعد ظهور 3 حالات أوميكرون في مصر.
من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم صدور اي قرارات رسمية بتعطيل الدراسة في المدارس وتأجيل الامتحانات بعد ظهور 3 حالات اوميكرون في مصر.
وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه حتى هذه اللحظة ، الدراسة تسير في المدارس المصرية بانتظام ووفق الجدول الزمني المعلن بشأن العام الدرسي الحالي .
وقال وزير التربية والتعليم : ستتم الامتحانات في المواعيد المعلنة ، ولا يوجد تعطيل للدراسة بسبب جائحة كورونا والمتحور الجديد اوميكرون، وأى معلومة خلاف هذا هى كاذبة.
وناشد وزير التربية والتعليم، جميع أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار التي تنتشر على السوشيال ميديا بشكل غير رسمي، مؤكدا أن الوزارة مسئولة فقط عما تعلنه بنفسها في بيانات رسمية على صفحتها الرسمية على فيس بوك أو الحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم.
وقال وزير التربية والتعليم، أنه مادامت وزارة الصحة ولجنة ادارة الازمات بمجلس الوزراء لم تصدر اي قرارات جديدة تستدعي تأجيل موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2021 / 2022 او اغلاق المدارس ، سوف تلتزم وزارة التربية والتعليم بـ الخريطة الزمنية الرسمية لـ العام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن موعد موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2021 / 2022 ، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي هو يوم السبت 15 يناير 2022.
 

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