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السعودية تطلق تحذيرًا عاجلًا لمواطنيها في هذه الدولة: توخوا الحذر

ثلوج اسبانيا
أرشيفية
 
السبت، 09-01-2021 07:04 م الطيب حسين
أطلقت المملكة العربية السعودية، تحذيرًا عاجلًا لمواطنيها في إسبانيا، مطالبة إياهم بتوخي الحذر.

ودعت سفارة المملكة في مدريد، المواطنين هناك بتوخي الحذر من العاصفة الثلجية فيلومينا. جاء هذا بحسب وسائل إعلام محلية. ضربت عاصفة ثلجية معظم أنحاء إسبانيا، يوم أمس الجمعة، أدت إلى تعطيل الطرق والسكك الحديدية والنقل الجوي والبحري، وحذرت السلطات من أنه من المحتمل أن تسوء حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما توقعت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، أن العاصمة مدريد وأجزاء أخرى من المناطق الوسطى في البلاد سوف تستمر الثلوج بالتساقط فيها، خلال الـ24 ساعة القادمة مع تحرك عاصفة "فيلومينا" شمالا من مضيق جبل طارق. وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن توب نيوز".

وأدى تساقط الثلوج الخفيف الذي بدأ يوم الخميس، في بعض المناطق بنهاية يوم الجمعة إلى اضطرابات خطيرة على ما يقرب من 400 طريق، وفقا لسلطات النقل الإسبانية، وحث وزير النقل والحركة والبرامج الحضرية، خوسيه لويس أبولوس، الناس على البقاء في منازلهم وتجنب السفر غير الضروري.
 

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