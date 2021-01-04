الإثنين 04 يناير 2021
توقيت مصر 12:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شوبير يكشف عن مُخطط كارثي نفذه مرتضى منصور في الزمالك

الأردن يحصل علي 3 مليون جرعة من هذا اللقاح

اغتصاب طالبة بكلية الطب أثناء عملها جليسة لأطفال موظف

«كانت ليلة دخلتي أسوأ يوم بفندق زوجك وتطلقت» تثير ضجة في السعودية

بسمة وهبة تشتم متابعة طالبتها بالعودة لارتداء الحجاب

قرار عاجل من البنتاجون عن القوات في الخليج

السعودية تعلن عن مكافآت ضخمة للمواطنين والمقيمين لمن يبلغ عن هؤلاء

لن تعرفه.. ابنة فنان شهير تنشر صورة صادمة لوالدها بعد إصابته بالسرطان

مكالمة مسربة لـ"ترامب " يهدد مسئول في جورجيا لتحويل نتيجة الانتخابات لصالحه

جدة.. يطلق النار على زوجته أثناء لقاء رومانسي في غرفة النوم

ADS
 

جدة.. يطلق النار على زوجته أثناء لقاء رومانسي في غرفة النوم

Capture
ارشيفية
 
الإثنين، 04-01-2021 09:33 ص المصريون

في واقعة صادمة، تعرضت زوجة في مدينة جدة السعودية، إلى حادثة شنيعة على يد زوجها، بعد تعرضها لطلقة نارية اخترقت رقبتها من جانب زوجها في ليلة كانت تظن أنها رومانسية في غرفة النوم، بعدما أضاء لها زوجها الشموع وغطى وجهها.
وقالت المدعية في أقوالها أمام محكمة الأحوال الشخصية بجدة من أجل فسخ عقد نكاحها: “إن زوجها أخبرها في إحدى المرات رغبته في أن يقدم لها مفاجأة”، بحسب “عكاظ”.
وأضافت: “بعد أن أشعل الشموع في غرفة النوم، ووضع الغطاء على زوجته زاعمًا برودة الأجواء، فوجئت بإطلاق رصاصة عليها من سلاح ناري كان بحوزته اخترقت رقبتها من الخلف وخرجت من الأمام”.
وتابعت الزوجة قائلة: أنها “بقيت تنزف الدماء 6 ساعات متواصلة، وهددني زوجي إذا قلت الحقيقة في المستشفى بأنه سيحرقني بماء النار، وطلب مني الادعاء بأن الرصاصة طائشة عن طريق الخطأ”.
وأشارت إلى أنها هربت إلى دار الضيافة في جدة، بسبب كونها تعيش تحت التهديد ومراقبة بكاميرات مخبأة في المنزل وزوجها كان يحبسها ويمنعها من الخروج، وسحب منها الجوال وظل يعمد إلى تخويفها.
وقررت “محكمة الأحوال الشخصية” في جدة فسخ عقد نكاح الزوجة من زوجها لتضررها منه بشكل كبير، ونص الحكم على فسخ نكاح الزوجة من زوجها دون عوض، ما يجعلها في بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
 

إقرأ ايضا

maxresdefault

«كانت ليلة دخلتي أسوأ يوم بفندق زوجك وتطلقت» تثير ضجة في السعودية

download

بسمة وهبة تشتم متابعة طالبتها بالعودة لارتداء الحجاب

مرض-الفنان-صادق-الدبيس

لن تعرفه.. ابنة فنان شهير تنشر صورة صادمة لوالدها بعد إصابته بالسرطان

أخبار متعلقة

Capture

كاميرا مراقبة توثق لحظة الاعتداء الجماعي على صيدلي مصري في السعودية

تفحم جثث 3 أطفال

إجراء قوي في السعودية بعد تفحم جثث 3 أطفال

Capture

فيديو صادم.. مطاردة ثعبان كوبرا في الحرم المكي

download

السعودية توقف مسلسل "ضحايا حلال" بعد عرض مشاهد مخلة

Capture

مصادر خاصة تكشف سر نجاة أعضاء الحكومة من تفجير مطار عدن

الملك سلمان

الملك سلمان يتحدث عن أمر ليس له مثيل سيحدث في السعودية