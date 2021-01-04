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«كانت ليلة دخلتي أسوأ يوم بفندق زوجك وتطلقت» تثير ضجة في السعودية

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هيون الغماس
 
الإثنين، 04-01-2021 10:29 ص المصريون

ضجة كبيرة انتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في المملكة العربية السعودية، بعد رد الناشطة السعودية هيا الغماس، والمعروفة باسم "هيون الغماس"، على إحدى المُتابعات حول "ليلة الدخلة" التي قضتها في فندق يمتلكه زوج الأولى والتي وصفتها بأنها كانت أسوأ ليلة.
ووجهت إحدى مُتابعات هيون الغماس رسالة لها عبر تطبيق "سناب شات"، قالت فيها: «ليلة دخلتي كانت بفندق زوجك، وكانت أسوأ ليلة وتطلقت، وكرهت أم فندقكم له ذكرى مخيسة».
وتفاجأت المُتابعة برد الناشطة السعودية هيون الغماس بطريقة متنمرة وهجومية قائلة: «شكله شافك بدون ميك اب الصباح هذي فايدة الإضاءة الخافتة»، الأمر الذي تسبب في موجة جدل وهجوم على الأخيرة، بسبب تنمرها من المتابعة، مطالبين إياها بالاعتذار لها، وأن تكون حسنة الخلق في ردها على متابعيها ولا تنزلق لهذا الأسلوب.
فيما لم تقم "الغماس" بحذف التعليق أو الاعتذار للمتابعة، وهو ما زاد من الهجوم عليها من قبل متابعيها الذين ذكّروها بأن الإضاءة الخافتة لم تنفعها حين تزوجت وتطلقت ثلاث مرات، حسب قولهم.


 

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