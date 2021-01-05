تعليق مفاجيء من تركي آل الشيخ بعد المصالحة مع قطر

الثلاثاء، 05-01-2021
09:16 ص
المصريون
حسم المستشار تركي آل الشيخ
، رئيس هيئة الترفيه السعوديىة ومالك نادي
إلميريا الإسباني، موقفه من مصالحة
المملكة وقطر
والتي بدأت أمس بفتح الحدود بين
البلدين.
وقال آل الشيخ خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر”: “إذا أنت مع بلدي
وقادتي فأنا معك … والعكس صحيح … مايحتاج أشرح أكثر من كذا … هذا موقفي اليوم ودوم”.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع أكد أن سياسة المملكة العربية السعودية
بقيادة خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا
لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما
يحقق أمنها واستقرارها.
وأضاف أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة
موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين
الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي
تشهدها منطقتنا.