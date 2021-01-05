الثلاثاء 05 يناير 2021
توقيت مصر 11:18 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صادم.. يهدد زوجته العروس بنشر فيديو «ليلة دخلتهما» مقابل هذا المبلغ

سعوديون يردون.. شمس الكويتية: أدين بعمري لـ«بن سلمان» لهذا السبب

فتاة تقتحم مسجدًا وتعتدي على الإمام بسلاح أبيض والسبب صادم

وفاة نجم الأهلي متأثرًا بكورونا

البنتاجون ينشر قواته تحسبا للعنف في مظاهرات "ترامب "

أول تعليق إماراتي على إتمام المصالحة مع قطر

قرقاش: القمة الخليجية ستعيد وحدة الخليج

عاجل.. أمير قطر يترأس وفد بلاده في القمة الخليجية

تعليق مفاجيء من تركي آل الشيخ بعد المصالحة مع قطر

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

ADS
 

سعوديون يردون.. شمس الكويتية: أدين بعمري لـ«بن سلمان» لهذا السبب

257093a71b3d12759faf4cf9efdbab53
شمس الكويتية
 
الثلاثاء، 05-01-2021 10:44 ص المصريون

أشادت الفنانة شمس الكويتية، بمجهودات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وضع بلاده على خارطة البلاد المتقدمة وإحداث تغييرات جذرية لنقلها نقلة نوعية.
وطالبت الفنانة الكويتية، في لقاء لها على فضائية "إيه تي في" الكويتية "بصنع تماثيل من الذهب والزمرد لابن سلمان، تقديرا لجهوده في نقل المملكة العربية السعودية إلى مزيد من التقدم، وإنقاذها من ملايين من الأشخاص".
وبينت شمس الكويتية أنها "تدين بعمرها لولي العهد السعودي لما فعله للإسلام، وأنه أظهر الصورة السمحة للإسلام والمساواة بين الرجل والمرأة، وكذلك الحقوق المدنية".
كما لفتت إلى "أنه يقوم بمجهود شخصي فردي ينسب لدول على مدى العصور لتفعل مثله، ولكن في المملكة التغير جاء من شخص اسمه محمد بن سلمان".
وأثارت رسالة الفنانة الكويتية شمس لولي العهد السعودي، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ علق أحد المستخدمين على كلامها: "ولي العهد ما نعمله تمثال، ولي العهد نحطه في قلوبنا وندعي له في سجودنا".
 بينما أوضح مستخدم آخر أنه "عندما طالبت شمس بوضع تماثيل للأمير محمد من الذهب والزمرد فطلبها هذا مجازا ولا تعني به أن يعمل له تماثيل مثل ما يفعله بعض الرؤساء العرب وغيرهم، والأمير محمد يعرفه الشعب السعودي قبل غيرهم من الشعوب ويكنون له كل الحب والاحترام لما قام به من نقله نوعيه للبلاد والعباد والكل يدعو له بطول العمر والصحة والعافية وأن يسدد الله خطاه في تحقيق ما يصبو إليه من رفعة الوطن والمواطن وجعلهم في مصاف الدول المتقدمة".

 

إقرأ ايضا

download

صادم.. يهدد زوجته العروس بنشر فيديو «ليلة دخلتهما» مقابل هذا المبلغ

Screen Shot 2018-10-01 at 9.15.10 PM

تعليق مفاجيء من تركي آل الشيخ بعد المصالحة مع قطر

فنان

بعد انتشار أنباء عن كونها مسيحية .. فنان شهير يفجر مفاجأة عن ديانة خطيبته

أخبار متعلقة

530

فنانة كويتية شهيرة تفاجئ الجميع بإطلالة صادمة

Capture

ماذا حدث لتركي آل الشيخ بعد 6 ساعات من حصوله على لقاح كورونا؟

شمس-الكويتية-1200x796-1

وصلة رقص لـ شمس الكويتية على «عاش سلمان» خلال رحلة سياحية (فيديو)

0

الأميرة نورة تعلق على أول عرض أزياء في السعودية(صور)

thumb

صدمة في السعودية.. يقتل والده بطريقة بشعة

1

الكويت تودع طبيبة مصرية أفنت 30 عامًا في خدمتهم