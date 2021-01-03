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الكشف عن هوية طفلين في صورة نادرة مع الملك سلمان

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الملك سلمان
 
الأحد، 03-01-2021 10:25 ص المصريون

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يتوسط طفل وطفلة في إحدى المناسبات، متسائلين عن هويتهما.
من جانبه كشف حساب "تاريخ آل سعود" على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عن هوية الطفلين ردًا على استفسار مغرد، قائلًا :" الصورة تجمع الملك سلمان وعلى يساره ابنه الأمير فيصل وعلى يمينه ابنته الوحيدة الأميرة حصة، حفظهم الله ورعاهم".
ونالت الصورة على إعجاب المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت بشكل كبير، داعين للملك بدوام الصحة والعافية.

 

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