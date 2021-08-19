السجن 11 شهرًا لسعودي عاشر امرأة 3 سنوات في الحرام

الخميس، 19-08-2021
11:57 ص
أصدرت المحكمة
الجزائية بمكة المكرمة، حكماً يقضي بسجن
مواطن 11 شهرًا نظير زواجه من امرأة غير
سعودية، واختلائه بها في منزله، وإقامة علاقة محرمة معها لمدة ثلاث سنوات، كما
حكمت على الزوجة
بالسجن
3 أشهر.
وتعود تفاصيل
القضية، بحسب “سبق”، إلى ما قبل أشهر عدة عندما لجأت امرأة غير سعودية إلى الجهات
المختصة بحجة أنها تعرضت للتعنيف والضرب والاعتداء على يد زوجها، وهو مواطن سعودي؛
مصطحبةً معها تقريرًا طبيًا.
وبعد التحقيق
معهما؛ اتضح أن زواجهما ببعض “عرفياً” وأنه تم اختلاء وإقامة علاقة محرمة بينهما
استمرت لمدة ثلاث سنوات، وحكمت المحكمة في حينه على الزوج بالسجن
لمدة 11 شهرًا
وأخذ تعهد عليه بعدم العودة لما بدر منه والبعد عن مواطن الشبه، كما حكمت على
الزوجة
بالسجن
ثلاثة أشهر.