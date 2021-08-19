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زوجة مؤمن زكريا تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة تدهور حالته

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الخميس، 19-08-2021 10:48 ص

نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا مقلقة عن صحة مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، حول تدهور حالته الصحية، الأمر الذي انتشر كالنار في الهشيم خاصة أن بعض المشاهير والفنانين دعوا له على صفحاتهم بعد انتشار هذه الأنباء.
من جانبها خرجت زوجة مؤمن زكريا عن صمتها نفت زوجة مؤمن زكريا  الخبر المتداول عبر “ السوشيال ميديا ” ، بشأن تدهور حالة زوجها الصحية ، ونشرت استورى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.
وكتبت : والله العظيم أنا شوفت الخبر دا قلبي وجعني، ليه كده حسبي الله ونعم الوكيل ،  الخبر ده غير صحيح، مؤمن حس بدوار من حوالي 10 أيام، ووقع في بيته وجاله ارتجاج بسيط، واتنقل المستشفى وخرج، وهو بقاله أكتر من أسبوع في بيته
واختتمت :  بلاش الكلام ده ياجماعة اتقوا الله وربنا يسترها عليه يارب ويشفيه بإذن الله ”.
و كشف الإعلامي هاني حتحوت، آخر تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا، بعدما أثير خلال الساعات الماضية أنها متدهورة.
وأكد هاني عبر برنامجه الماتش على قناة صدى البلد  استقرارها وتواجده في المنزل خلال الوقت الحالي، كما أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي، في تواصل مستمر مع أسرته، من أجل الاطمئنان عليه.
وتحدث حتحوت  عن حالة مؤمن زكريا حيث  كان  قد تعرض لسقوط أدى لارتجاج خفيف في المخ وإعياء، واتنقل للمستشفى، وهو متواجد في المنزل من السبت الماضي، وتجرى متابعة حالته الصحية.
وأتم هاني حتحوت حديثه على أنه قد تم  التأكيد على مؤمن زكريا بعمل فحوصات طبية، وكانت حالته الصحية تحسنت  فى الفترة الماضية، لكن مع الارتجاج الخفيف والدوار طلب منه بعض الفحوصات.
ومن المفترض أن ترسل للطبيب الخاص به في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لمعرفة هل محتاج علاج جديد أو يستمر على علاجه القديم.

 

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