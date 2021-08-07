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تهز المملكة.. عريس سعودي يقتل عروسته والسبب صادم (صور)

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القاتل
Native
السبت، 07-08-2021 12:27 م

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، على وقع جريمة بشعة لعريس في حق زوجته العروس، بعد أن أقدم على قتلها والتخلص من جثتها في الشارع.
الجريمة شهدتها محافظة الطائف السعودية، بعدما أقدم شاب على قتل زوجته بعد نشوب خلاف بينهما أثناء سفرهما بالسيارة وتركها جثة بالطريق.
وقال المغردون إن الزوجين تزوجا قبل أسبوع ، وبعد ذلك أخذ الزوج الضحية إلى الطائف لتشاهد شقتهما وجلسا هناك أيام وأثناء عودتهما نشب خلاف بينهما بالسيارة فوقف الزوج ثم نزلت زوجته من المركبة فضربها بحجر كبير توفيت على أثره في الحال.
وتابع المغردون أن الزوج بعد ذلك أجرى اتصالاً هاتفياً بوالدته فأخبرته بأن يتركها ويهرب وسوف تخبر عائلتها بأنها توفيت في حادث مروري.
وأثارت الحادثة غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث دشنوا “هاشتاج” بعنوان “القصاص من قاتل روان” حيث تصدر قائمة الترند بموقع تويتر مطالبين من خلاله بالقبض على الجاني وتطبيق عقوبة القصاص عليه.




 

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