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ينحر زوجته أثناء نومها معه.. جريمة مروعة تهز السعودية

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ارشيفية
Native
الأربعاء، 11-08-2021 04:18 م


تصدر هاشتاج بعنوان “بسمة صلاح الزهراني” مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد أن أفادت المعلومات انها قتلت على يد زوجها خلال نومها نحراً بالسكين في جدة.
وفي التفاصيل، وبينما كانت الضحية نائمة مع ابنها داخل بيتها دخل عليهما زوجها وقام بذبحها بالسكين، ثم شوه ملامح ابنهما. 
ولم يتضح حتى الآن سبب إقدام الزوج على هذه الجريمة المروعة ولم يصدر أي تصريح رسمي من الجهات الأمنية التي تقوم بالتحقيقات اللازمة.
ونعى عم الفقيدة علي سراج أبو أحمد ابنة شقيقه وكتب: “اللهم أجبر قلب أخي وزوجةه وقلوبنا في فقد ابنتنا بسمة، اللهم إنها في حبل جوارك اُكتبها من الشهداء واعصمنا بعدها يارب”.
وأضاف:اليوم تم توديع بسمة إلى مثواها الأخير بمقبرة التوفيق اللهم أجبر قلوبنا وخذ بحقها ياالله من زوجها الذي غدر بها وبابنه بسكين الغدر اللهم انت وكيلنا وولينا فخذ بثأرنا ممن احرق قلوبنا وادماها وغدر بها وبابنها بسكين الغدر(وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ)
 

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