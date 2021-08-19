سعودي يصدم الجميع:«مراتي بتخوني قدام عيني وبحبها ومش قادر أطلقها»

الخميس، 19-08-2021
09:36 ص
في واقعة
استقبلها الجميع بالصدمة، كشف مواطن سعودي يدعى "سعد"، عن خيانة زوجة
ه
الثالثة له بعد أن طلق زوجة
ين من أجلها، فيما لا يستطيع طلاق
ها بسبب حبه الشديد
لها.
وكشف المواطن
السعودي في مداخلة مع إذاعة “MBCFM” تفاصيل قصته المأساوية، وذلك بعد أن
طلق زوجة
يه الاثنين في المملكة بسبب حبه لامرأة خارج البلاد.
وأكد “سعد” في
حديثه أنه بعد أن طلق زوجة
ين وسافر إلى المرأة خارج البلاد وارتبط بها، اكتشف أنها
تخونه، وقد شاهد ذلك بعينه، ولكن لم يستطع أن يطلقها.
وردًا على سؤال
المذيع بشأن إخباره زوجة
ه الحالية التي هي خارج المملكة أنها تخونه، أجاب المواطن،
أنه لم يخبرها بأي شيء، ولا يستطيع أن يطلقها لشدة حبه بها.
وبشأن إمكانية
إحضارها من الخارج إلى المملكة حتى تعيش معه هنا، لفت “سعد” إلى صعوبة ذلك بسبب
طبيعة وظيفته، مؤكدًا أنه يوفر لها كل شيء ويحول لها الأموال من المملكة.
وأوضح “سعد” أن
العلاقة مع زوجة
ه الثالثة حاليًا هي سنة فقط، وأنه يعاني بسبب رؤيته الخيانة
بعينيه، ولكنه في الوقت نفسه لا يستطيع أن يطلقها.
وأضاف سعد: أنه
يشعر بالندم الآن بسبب تطليق زوجة
ين ولديه منهما أبناء، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع
أخذ تصريح زواج من أجل إحضار زوجة
ه الثالثة.
ورجح “سعد” في
حديثه وهو يبكي، إمكانية تعرضه للسحر بسبب حبه الشديد لزوجة
ه الثالثة وارتباطه بها
وعدم رفضه لأي طلب منها، مطالبًا المساعدة.