الداعية محمد أبوبكر يرد على زواجه من صاحبة مركز تجميل متبرجة





تلقي الشيخ محمد أبوبكر، الداعية الإسلامي، سؤالًا من أحد متابعيه يقول،" أنا عرفت من حد مقرب منك جارك في أكتوبر إن حضرتك متزوج من 4 سيدات، إحداهن لديها مركز تجميل ومتبرجة، فهل هذا صحيح؟ وكيف تنصح الناس وأنت بالنصيحة أولى؟

في رده، قال الداعية الإسلامي إن الله- سبحانه وتعالى- أباح تعدد الزوجات ولم يمنعه، لو أنا معدد سأعلن عن ذلك رغم أنه أمر شخصي لا يعني أحد.

وأضاف أبو بكر خلال برنامجه" إني قريب" المذاع عبر فضائية،" النهار": أنا لا أسكن في مدينة 6 أكتوبر، ولكن أنا نفسي أبقى من سكان أكتوبر، ادعيلي، ربنا يسمع منك، لكن أنا لسه ساكن في منطقة عشوائية.

وأكد الداعية الإسلامي أنا متزوج من امرأة واحدة فقط، مشيرًا إلى أمر آخر وهو أن له موقفًا سلبيًا ومعلنًا من مراكز التجميل، فعمري ما هروح أتزوج صاحبة مركز تجميل.

وقال أبو بكر في أمر أن زوجته متبرجة فهذا الأمر مصيبة سودا، لا سيما وأن التبرج حرام ومعصية من المعاصي الكبرى، لأن الحجاب فرض، شاء من شاء وأبي من أبي.