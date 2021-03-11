الداخلية السعودية تنفذ القصاص في «الشهراني».. وحكم بإعدام 5 آخرين

الخميس، 11-03-2021
04:15 م
محمد فضل
أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم ، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل
قصاصًا بأحد الجناة بمدينة الرياض.
وفيما يلي نص البيان:
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / محمد بن جابر بن محمد الشهراني
(سعودي الجنسية) على قتل
كل من / وجدان بنت ضيف الله بن هادي شراحيلي (سعودية الجنسية) وزوجها / مرشد بن عمر بن هادي شراحيلي (سعودي الجنسية) , وذلك بإطلاق النار عليهما مما أدى إلى وفاتهما وذلك بسبب خلاف بينهم.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور , وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته , وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل
قصاصًا , وأيد الحكم من محكمة الاستئناف , ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا , وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور .
وقد تم تنفيذ حكم القتل
قصاصًا بالجاني / محمد بن جابر بن محمد الشهراني
اليوم الخميس 27 / 7 / 1442هـ بمدينة الرياض في منطقة الرياض .
على الجانب الآخر، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بإعدام خمسة متهمين من خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي مكونة من خمسة وأربعين متهماً، يتزعمها زعيم التنظيم في المملكة المرسل من قيادات التنظيم الكائنة في مناطق الصراع، لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة وذلك بإقامة حد الحرابة عليهم جميعاً.
وكانت هذه الخلية ذات صلة ببعض الحوادث الإرهابية الإجرامية التي حصلت في المملكة، ومن أبرزها: الاشتراك في اغتيال رجال أمن من ضمنهم الشهيد العميد كتاب الحمادي (رحمه الله) والتي وقعت في يوم الثلاثاء 27 /6/ 1437هـ في مركز العرجا بمحافظة الدوادمي، إضافة إلى اشتراكهم في تفجير مسجد مركز التدريب لقوات الطوارئ الخاصة بمدينة أبها. كما شارك أعضاء الخلية في تفجيري مسجد المشهد بمنطقة نجران ومسجد الرضا بمحافظة الأحساء، إضافة لقيامهم بالمشاركة في المواجهة المسلحة مع رجال الأمن في مركز سويف الحدودي بمحافظة عرعر.