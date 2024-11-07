الخميس 07 نوفمبر 2024
توقيت مصر 06:21 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"عرض ابنته للمساكنة".. قرار قضائي ضد المحامي هاني سامح

الحكومة: لن نرفع الأسعار الفترة القادمة

مفاجأة في اتهام هالة سرحان لنجل رجل أعمال شهير بكسر زجاج غرفة نومها

السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعـ.ـدام في المصري ناصر علي

ميدو يفجر مفاجأة: نيمار يقترب من الانضمام للزمالك

"مفاجأة مدوية".. صلاح بديلا لنيمار في الهلال السعودي

مصر تحذر من اتفاقية وقعتها دول إفريقية

وزير الخارجية يوجه رسالة نارية لإسرائيل عبر صحيفة أمريكية

بعد التنمر عليها في مهرجان الجونة.. أسما شريف منير تكشف معاناتها مع "الصرع"

إحالة منى فاروق للنيابة تمهيدا لمحاكمتها

الحكومة: لن نرفع الأسعار الفترة القادمة

فكر-تاني-مصطفى-مدبولي
ا
الخميس، 07-11-2024 01:12 ص

 

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة للمصريين بشأن مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ضمن المراجعة الرابعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن النقاش الرئيسي هو أننا كدولة، في ظل هذه الظروف، لن نتخذ خلال الفترة القادمة أي قرارات تضيف أعباء مالية إضافية على المواطنين، وكان هناك تفهم كامل من الصندوق لهذا الأمر.

 

وأضاف: "برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية وتم التوافق عليه مع الصندوق منذ عامين، وعندما بدأنا البرنامج، كانت الأوضاع مختلفة عن اليوم، ومن أجل ذلك، كانت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمراجعة مستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المستجدات التي حدثت، وهذا ما تم أثناء زيارة مديرة الصندوق لمصر."

 

وأوضح رئيس الوزراء أن لجنة المراجعة بدأت عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة، سواء من وزارة المالية أو البنك المركزي، وسيستمر عملها لمدة أسبوعين.

إقرأ ايضا

815

"عرض ابنته للمساكنة".. قرار قضائي ضد المحامي هاني سامح

Unknown-2_1

مفاجأة في اتهام هالة سرحان لنجل رجل أعمال شهير بكسر زجاج غرفة نومها

262153553_1540136446335409_2872994140439888342_n

السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعـ.ـدام في المصري ناصر علي

أخبار متعلقة

247618

قرار مرتقب.. هل يقرر الرئيس زيادة الأجور بعد زيادة الأسعار؟