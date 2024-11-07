الحكومة: لن نرفع الأسعار الفترة القادمة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة للمصريين بشأن مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ضمن المراجعة الرابعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن النقاش الرئيسي هو أننا كدولة، في ظل هذه الظروف، لن نتخذ خلال الفترة القادمة أي قرارات تضيف أعباء مالية إضافية على المواطنين، وكان هناك تفهم كامل من الصندوق لهذا الأمر.

وأضاف: "برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي وضعته الدولة المصرية وتم التوافق عليه مع الصندوق منذ عامين، وعندما بدأنا البرنامج، كانت الأوضاع مختلفة عن اليوم، ومن أجل ذلك، كانت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بمراجعة مستهدفات وتوقيتات البرنامج في ضوء المستجدات التي حدثت، وهذا ما تم أثناء زيارة مديرة الصندوق لمصر."

وأوضح رئيس الوزراء أن لجنة المراجعة بدأت عملها منذ أمس مع المسؤولين المعنيين من الحكومة، سواء من وزارة المالية أو البنك المركزي، وسيستمر عملها لمدة أسبوعين.