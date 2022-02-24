الخميس 24 فبراير 2022
توقيت مصر 19:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

روسيا تكشف موعد انتهاء الحرب على أوكرانيا

هاني شاكر يرد على حمو بيكا بعد تصريحات فاضحة

فنانة شهيرة تصدم الجميع بنشر صورة لعمودها الفقري بعد أن ثبّته الأطباء بالحديد

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الطفل شبل يام

ياسمين رئيس بتعليق مفاجئ بعد طلاقها

مستشار الرئيس برد قوي على إبراهيم عيسى

فيديو يوثق لحظة إسقاط طائرة روسية في أوكرانيا

تدمير جميع وسائل الدفاع الجوي الأوكرانية قرب دونباس

روسيا تُكذب أوكرانيا: لا خسائر في الطائرات

الكشف عن عدد قتلى وجرحى الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا

ADS
 

الحكومة تقرر إزالة 3 مناطق كاملة في مصر القديمة

19_2021-637575405858112427-811
ا
Native
Teads
الخميس، 24-02-2022 09:35 ص
انتهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من أعمال حصر العقارات بمناطق (السكر والليمون- الجيارة - حوش الغجر) تمهيدا لإزالتها ضمن التطوير الجاري تنفيذه في نطاق حي مصر القديمة.
وستقوم الحكومة بإزالة هذه المناطق ضمن عملية إعادة إحياء القاهرة التاريخية واستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة وسرعة الانتهاء من أعمال إزالات المناطق غير الآمنة ونقل قاطنيها لوحدات جديدة حضارية تتوافر بها كافة الخدمات والتي تم حصرها في إطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتفعيل دورها التاريخي والثقافي والسياحي.
وأكدت جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على انتهاء أعمال لجان حصر العقارات بمناطق (السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة)، والملاصقة لسور مجرى العيون، والذي يشهد محيطه أعمال تطوير، في إطار خطة الدولة لإزالة العشوائيات وتطويرها وجعلها منطقة جذب سياحي من الطراز الأول، نظرا لوجود العديد من المواقع الأثرية بها مثل (متحف الحضارات وبحيرة عين الحياة ومجمع الأديان)، إلى جانب أعمال التطوير، بإنشاء حدائق الفسطاط المخطط لإقامتها على مساحة 500 فدان.
وأضافت جيهان عبدالمنعم، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الأيام الماضية باشرت لجان الحصر أعمالها بانتظام من خلال تكثيف وتسخير كافة الجهود لحصر وتقييم العقارات والمباني والأراضي من خلال فريق عمل متكامل ارتكزت منهجية أعماله على الدقة في جمع وتوثيق البيانات عبر استمارات ونماذج خاصة مع الالتزام التام بسرعة انتهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية المحددة طبقا لتعليمات محافظ القاهرة.
كما أكدت على أنه من الحصر النهائي تبين وجود 520 عقارا يسكنها 1660 أسرة وعدد محال يبغ 241 محلا، و30 عقارا تجاريا مستقلة، إلى جانب 11 عقارا مهجورا و9 قطع أراضي فضاء و5 عقارات مغلقة و2 زريبة.
 

إقرأ ايضا

4524724_1645685390

هاني شاكر يرد على حمو بيكا بعد تصريحات فاضحة

News-P-542307-637334220437996116

فنانة شهيرة تصدم الجميع بنشر صورة لعمودها الفقري بعد أن ثبّته الأطباء بالحديد

1049784042_0_108_2051_1261_1920x0_80_0_0_b372c82cf9eeead28ebc903c36522bd4

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة الطفل شبل يام