«الجنس مقابل الدرجات».. فضيحة تهز جامعة عربية

السبت، 01-01-2022
12:55 م
أثارت فضيحة "ابتزاز جنسي" جديدة في حق طالبة
جامعية
استياء في المغرب ودعوات للطالبات ضحايا اعتداءات مماثلة لكسر الصمت وفضح المذنبين،
وذلك بعد أشهر قليلة من انكشاف قضية مماثلة هزت الرأي العام في المملكة.
تكشفت القضية الجديدة عندما تداولت وسائل إعلام محلية قبل
بضعة أيام محادثات منسوبة لأستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوحدة (شرق)
يبتز فيها إحدى طالباته جنسيا، مقابل منحها نقاطا جيدة.
وأكد مسؤول في وزارة التعليم العالي، الجمعة، أن "لجنة
تحقيق ثبت لها أن الأستاذ متورط، وقررت تعليق مهامه في انتظار مثوله أمام مجلس تأديبي".
كما قررت الوزارة "دفع مدير المدرسة إلى الاستقالة وإعفاء
نائبته والكاتب العام"، بالإضافة إلى "التحقيق في اتهامات أخرى مماثلة"
في المؤسسة نفسها.
وأثارت القضية دعوات لفضح هذا النوع من العنف ضد النساء،
إذ أطلق ائتلاف "خارجة عن القانون" المدافع عن الحريات الفردية حملة على
مواقع التواصل الاجتماعي لجمع شهادات الضحايا وكسر الصمت حول هذا الموضوع.