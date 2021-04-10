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افتتاح عيادة تعيد الشباب لكبار السن بدولة خليجية.. ومسئول رسمي يُرّوج لها

افتتاح عيادة تعيد الشباب لكبار السن بدولة خليجية
افتتاح عيادة تعيد الشباب لكبار السن بدولة خليجية
 
السبت، 10-04-2021 10:02 م الطيب حسين
أعلن الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي، افتتاح عيادة في بلاده تعيد الشباب لكبار السن.

إلا أن في تحليله لهذا الخبر الذي أثار دهشة البعض وتهكم آخرين، قال إنها فرع لعيادة إسرايلية.

وكتب عبر حسابه على" تويتر": "افتتاح عيادة في دبي توظف تقنيات طبية متقدمة جدا تعيد الشباب لكبار السن. المشكلة انها فرع لعيادة إسرائيلية".

وقوبلت التغريدة بسيل من التهكم والسخرية، في حين عاد البعض إلى الحديث عن التطبيع وجدلية التعاون مع الاحتلال.


الطيب قام بالإرسال اليوم، الساعة 6:40 م
 

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