افتتاح عيادة تعيد الشباب لكبار السن بدولة خليجية.. ومسئول رسمي يُرّوج لها

السبت، 10-04-2021
10:02 م
الطيب حسين
أعلن الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله
، مستشار ولي عهد أبو ظبي، افتتاح عيادة
في بلاده تعيد الشباب لكبار السن
.
إلا أن في تحليله لهذا الخبر الذي أثار دهشة البعض وتهكم آخرين، قال إنها فرع لعيادة إسرايلية.
وكتب عبر حسابه على" تويتر": "افتتاح عيادة
في دبي
توظف تقنيات طبية متقدمة جدا تعيد الشباب لكبار السن
. المشكلة انها فرع لعيادة إسرائيلية".
وقوبلت التغريدة بسيل من التهكم والسخرية، في حين عاد البعض إلى الحديث عن التطبيع وجدلية التعاون مع الاحتلال.
الطيب قام بالإرسال اليوم، الساعة 6:40 م