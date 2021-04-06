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دبي.. القبض على 40 عارضة أزياء تعرين بالكامل وإطلاق نار عليهن

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الثلاثاء، 06-04-2021 09:33 ص المصريون

ألقت شرطة دبي، القبض على 40 عارضة أزياء أوكرانيات، لظهورهن “عاريات” في شرفة بدبي، فيما اتضح أن جميعهن في سن المراهقة والعشرينيات.
وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن العارضات المحتجزات يواجهن ستة أشهر في السجن وغرامة قدرها 1000 جنيه إسترليني، بسبب لانتهاكهن قوانين الآداب العامة.
وأشارت الصحيفة:” اعتقل الروسي أليكسي كونتسوف البالغ من العمر 33 عامًا، لإطلاقه النار على الشرفة التي ظهرت فيها العارضات العاريات بالإمارات”،موضحة:”أخبر كونتسوف الشرطة أنه كان في شقة قريبة وقام بتصوير المشهد الذي يظهر النساء العاريات، ويدعي أنه ارتكب خطأ فادحًا، بمشاركة الفيديو الصريح”.
 

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