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10 فتيات يصورن فيلمًا مخلًا بشكل علني في دبي.. وقرار عاجل من النائب العام

naked women - dubai
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الأربعاء، 07-04-2021 10:02 ص المصريون


أعلنت النيابة العامة في إمارة دبي إنهاء التحقيقات بواقعة صور الفتيات العاريات في الإمارة، والتي انتهت بإدانة المسؤولين عن الواقعة وترحيلهم من الدولة.
ونقل المكتب الإعلامي لإمارة دبي ما صدر النيابة العامة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، أن النائب العام، عصام الحميدان، أعلن إنهاء التحقيقات في الحادثة، وقال المكتب في تغريدته: “صرح المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي بأن النيابة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة، حيث تم الإستماع لأقوالهم ووجهت إليهم تهمتي الفعل الفاضح العلني”.
وجاء أيضا فيما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي: “وتخزين صور ومواد إباحية بقصد انتاج مواد اباحية. وتم حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات وقد أصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة لما اقترفوه من افعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة”.
وكانت قد أعلنت شرطة دبي، الأحد، القبض على مجموعة من النساء قمن بتصوير مقطع فيديو “مُخل بالآداب العامة”، كان قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 4 إبريل الجاري.
كانت نحو 10 سيدات قد ظهرن عاريات في مقطع فيديو جرى تداوله، وذلك عندما كن يقفن عاريات في نافذة إحدى المبان في دبي.
 

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