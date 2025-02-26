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مع كل مشكلة يجبلي هدية.. زوجة ترفع دعوى لسبب صادم

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مع كل مشكلة يجبلي هدية.. زوجة ترفع دعوى لسبب صادم

الخلع
ا
الأربعاء، 26-02-2025 11:58 ص

 

أقامت سيدة في منتصف الثلاثينات دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، مؤكدة أن زوجها رغم كونه شديد الرومانسية، إلا أن أسلوبه في التعامل مع الخلافات الزوجية أصبح عبئًا لا تستطيع احتماله.

 

وأوضحت أن زوجها يهرب من أي نقاش جاد أو مواجهة للمشكلات عبر تقديم الهدايا والمفاجآت، بدلًا من البحث عن حلول حقيقية تحفظ استقرار حياتهما الزوجية.

 

وروت الزوجة تفاصيل معاناتها قائلة: “منذ خطوبتنا كان يغمرني بالهدايا واللفتات الرومانسية، وكنت أظن أنني وجدت فارس الأحلام، لكنه مع مرور الوقت، أصبح يتعامل مع أي خلاف أو مشكلة بطريقة سطحية، يكتفي بتقديم هدية ثم يتوقع أن أنسى الأمر دون أي مناقشة أو حل حقيقي”.

 

بعد محاولات متكررة لجعل زوجها يدرك أهمية الحوار والتفاهم، وصلت الزوجة إلى قناعة بأنه لن يتغير، ما دفعها إلى رفع دعوى خلع أمام المحكمة، مؤكدة أن استمرار الحياة الزوجية بهذه الطريقة أصبح مستحيل.

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