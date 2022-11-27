الأحد 27 نوفمبر 2022
توقيت مصر 10:27 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة لن تصدقها.. شاهد كيف تحولت فنانة شهيرة بعد تشوه وجهها نتيجة عمليات التجميل

موعد وتشكيل الأهلي أمام المقاولون اليوم

ماتت أثناء ممارسة الزنا.. وضابط مباحث أكتوبر يفجر مفاجأة عما حدث

والد عروس دمياط يكشف مفاجأة عن سبب تطليق زوجته في فرح ابنته أمام الجميع

«ابن عمها هتك عرضها ووالدها رفض تصديقها».. فتاة إيتاي البارود تنهي حياتها(صور)

منخفض سيول جدة يصل مصر.. تحذير من الأرصاد

الطبيب المعالج لشيرين: مخدرات منة شلبي تعدل المزاج وتشعرك بالسعادة

حكم بإعدام 48 جزائريًا أحرقوا مواطنًا ونكّلوا بجثته لسبب صادم

بث مباشر.. السعودية ضد بولندا في كأس العالم

بعد منعها من دخول مهرجان القاهرة.. هند عاكف: رانيا يوسف أفضل من روبي في الإغراء

ADS
 

«ابن عمها هتك عرضها ووالدها رفض تصديقها».. فتاة إيتاي البارود تنهي حياتها(صور)

Capture
الفتاة
Native
Teads
الأحد، 27-11-2022 09:41 ص

أقدمت فتاة على التخلص من حياتها بعد تعرضها للتحرش الجنسي، ورفض والدها تصديق روايتها.
وفي التفاصيل سادت حالة من الجدل والتعاطف الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن نشرت  شابة تدعي علياء. ع. ع من مواليد 1998 عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعلن عن التحرش بها من أحد أقاربها.

كتبت كلمات علي صفحتها بـ "فيسبوك" قائلة إن أحد أقاربها ( ابن عمها) قام بالتحرش بها وعندما اشتكت لوالدها كذبها واختتمت الرسالة بكلمة "باي"، مشيرة إلى رحيلها والتخلص من حياتها وسط حالة من الاستغراب والصدمة.
وبالفعل نشرت صفحات تنشر أخبار محافظة البحيرة، خبر وفاة الفتاة بعد أن ألقت بنفسها من طابق علوي، حيث لفظت أنفاسها داخل مستشفى إيتاي البارود.


 

إقرأ ايضا

11

صدمة لن تصدقها.. شاهد كيف تحولت فنانة شهيرة بعد تشوه وجهها نتيجة عمليات التجميل

1598695299blobid0

ماتت أثناء ممارسة الزنا.. وضابط مباحث أكتوبر يفجر مفاجأة عما حدث

56546

والد عروس دمياط يكشف مفاجأة عن سبب تطليق زوجته في فرح ابنته أمام الجميع

أخبار متعلقة

658

منخفض سيول جدة يصل مصر.. تحذير من الأرصاد

download

طرد 11 طياريًا إسرائيليًا ورفض دخولهم مصر

كو3

الكويت تعلن مفاجأة للمصريين بشأن إصدار التأشيرات

download (1)

إجراء جديد من الأردن بعد وصول جثمان الفنان الذي مات في مصر وأهله يرفضون التشريح

thumbs_b_c_3922c1659ba8316fe14d6eb8548e3a71

أردوغان يتحدث عن قرب عودة العلاقات كاملة مع مصر

images

تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجأة عن سبب وفاة الفنان أشرف طلفاح