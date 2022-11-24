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طرد 11 طياريًا إسرائيليًا ورفض دخولهم مصر

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قوات خاصة مصرية
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الخميس، 24-11-2022 01:37 م
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن واقعة طرد مصر لـ 11 طيارا إسرائيليا وصلوا البلاد أمس الأربعاء وتم منعهم من دخول مصر.

وقالت قناة "كان حدشوت" الإسرائيلية إن الحدث الذي وقع في مصر غير معتاد بين بلدين من المفترض أن بينهما اتفاقية سلام منذ سنوات طويلة، مضيفة أن الطيارين الإسرائيليين لا يزالون عالقين في مصر بعد دخولهم الأجواء المصرية على متن 4 طائرات خفيفة.

وأدعى التلفزيون الإسرائيلي أن الطيارين حصلوا على إذن للهبوط مقدمًا ووصلوا إلى هناك في فترة ما بعد ظهر الأربعاء، لكن لم يكن لديهم إذن لدخول البلاد، لذلك أجبرتهم السلطات المصرية على مغادرة أراضيها فورا.

وأضافت القناة العبرية أنه بعد انتظار طويل للطيارين، طُلب منهم العودة إلى الطائرات لأسباب تتعلق بـ "الأمن القومي".

ومع ذلك، زعم الطيارون الإسرائيليون أنه ليس لديهم وقود كاف للعودة لإسرائيل، ولكن قوبل طلبهم بالرفض ولم يُسمح لهم بالتزود بالوقود.

وأوضحت القناة التلفزيوينة الإسرائيلية أن المصريين أجبروا الطيارين على العودة إلى الطائرات ومن ثم العودة إلى إسرائيل، لكن الطقس لم يسمح لهم باستكمال الرحلة .

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية الواقعة وقالت من خلال مصادر دبلوماسية إن الواقعة حقيقية، وأن المسؤولين الإسرائيليين يحققون في الموضوع.
 

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