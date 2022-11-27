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منخفض سيول جدة يصل مصر.. تحذير من الأرصاد

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منخفض سيول جدة يصل مصر.. تحذير من الأرصاد

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سيول جدة
Native
Teads
الأحد، 27-11-2022 09:34 ص

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم الأحد، خاصة بعد موجة سيول جدة المرعبة التي ضربت المدينة، وأحدثت أضرارا بالغة للمواطنين والممتلكات، حيث يتخوف العديد من حدوثها في مصر لفترة المقبلة.
وعن حالة طقس اليوم، تسود أجواء غائمة كليا خلال ساعات النهار علي معظم الأنحاء وهدوء في سرعات الرياح علي كافة الأنحاء والمسطحات المائية.

ويكون طقس اليوم لطيف نهارا علي شمال البلاد، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 22 درجة وتكون درجة الحرارة الصغرى 15 درجة.

ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وحول احتمالية حدوث سيول جدة المرعبة في مصر، خلال الفترة المقبلة، والتي أودت بحياة بعض الأشخاص وتسببت في تلفيات وغرق الآلاف من السيارات، فجرت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة من العيار الثقيل.

وتابعت شاكر في تصريحات تليفزيونية سابقة إن سبب سيول جدة هو منخفض السودان الذي يضرب السعودية، وبالتالي تسبب في سقوط كميات كبيرة من الأمطار، بعد تكون سحب رعدية، وهناك موجة تقلبات جوية تمر على بحر العرب إلي البحر الأحمر، ومن الوارد حدوث مثل هذا الطقس في مصر، في بعض المناطق في جمهورية مصر العربية.
وأعلنت الأرصاد حدوث امتداد لمنخفض السودان الموسمي والذي تسبب في سيول جدة علي معظم المناطق الجنوبية للبلاد من شمال الصعيد الي أقصي الجنوب يومي الاثنين 28 نوفمبر والثلاثاء 29 نوفمبر ، ويدفع كميه من الرطوبة، كما يؤدي الي ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ويترافق معه حوض علوي يهيئ الفرصة لسقوط الامطار.

وعن حالة طقس هذين اليومين ، فتتأثر مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب محافظة البحر الأحمر بأمطار خفيفة إلي متوسطة فقط وتصبح الأجواء غائمة بشكل عام يوم الاثنين 28 نوفمبر، وتصل إلى شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون متفاوتة الشدة يوم الثلاثاء 29 نوفمبر ،ولكنها لن تصل إلى حد السيول التي هطلت في جدة السعودية بحسب الأرصاد.
 

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