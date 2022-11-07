ابنة عمرو دياب شبه عارية رفقة حبيبها في غرفة النوم.. صور صادمة

الإثنين، 07-11-2022
01:48 م
أثارت صور نشرها Luke Pearson حبيب كنزي ابنة
الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه بتطبيق إنستجرام , جدلا كبيرًا، حيث ظهرت كنزى
بإطلالات جريئة شبه عارية رفقة حبيبها في غرفة النوم وأماكن أخرى.
وكشفت كنزي عمرو دياب
عن حبيبها ونشرت صورًا معه بعد مرور عام من علاقتهما
عبر خاصية ستوري على حسابها بـ
"انستجرام"، وآثارت الصور جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر الشاب الذي تجمعه علاقة عاطفية بابنة الفنان عمرو دياب، في عدة صور
نشرتها كنزي عبر حسابها على "إنستجرام"، دون أي إشارة إلى أن بينهما
علاقة حب، خصوصاً عندما شاركت مجموعة صور خلال حضورها أحد عروض الأزياء، وكتبت
باللغة الإنجليزية: "صورة عائلية".
ومنذ إعلانها خبر ارتباطها تبين بالبحث أن الشاب يدعى (Luke Pearson) .
يعمل كعارض أزياء .
يدرس إدارة الأحداث الدولية.
من المفترض أن ينهي دراسته الجامعية في سنة 2024.