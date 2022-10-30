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قفزة جديدة في سعر صرف الريال السعودي والدينار الكويتي أمام الجنيه

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أول تعليق من «السيسي» بعد تخطي الدولار حاجز الـ 23 جنيهًا في البنوك