إلهام شاهين تثير الجدل بشكل جسمها بعد التخسيس (صور)

تصدَّرت الفنانة إلهام شاهين تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، وذلك بسبب نحافتها الشديدة التي ظهرت بها مؤخرًا، مشيرة إلى أنها استخدمت حقن التخسيس لكنها حذَّرت من استخدامها بشكل دائم.

وظهرت إلهام شاهين فى مهرجان القاهرة السينمائي، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار كشفت عن إنقاص وزنها مرتدية فستانا باللون الأزرق الفرعونى.

وحرص الفنان حسين فهمي على إلقاء كلمة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وأعلن تضامنه مع فلسطين ولبنان.

وقال:" قررنا أن نتضامن مع أشقائنا بغزة وعلى مدار سنوات طويلة القضية الفلسطينية هي قضية مصر، ومن مكاني كرئيس مهرجان القاهرة أعرب عن تضامنا مع غزة وفلسطين ولبنان التي عانت سنوات.

وحرص عدد كبير من فناني مصر على دعم القضية الفلسطينية فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك من خلال ارتداء العلم الفلسطيني أو الشال وهو ما فعله طه دسوقي والذي ظهر على الريد كاربت بالشال الفلسطيني الشهير دعما للقضية.





