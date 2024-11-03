اتهمها في شرفها.. 4 مشاهد من محاكمة الشيخ محمد أبوبكر وميار الببلاوي

4 مشاهد و120 دقيقة شهدتها محاكمة الإعلامية ميار الببلاوي في واقعة اتهامها بتبادل الألفاظ الخارجة بينها وبين الشيخ محمد ابو بكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي..

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وصلت ميار الببلاوي إلى المحكمة الاقتصادية، بينما تغيب الشيخ محمد أبو بكر.

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بدأت الجلسة واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع ميار الببلاوي ودفاع الشيخ محمد أبو بكر، وقدم خلالها محامي ميار الببلاوي حافظة مستندات تدين الشيخ بسب وقذف موكلته وطلب تعويضا مدنيا 5 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت بموكلته.

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استمعت المحكمة إلى الإعلامية ميار الببلاوي وقالت : «أنا معايا شهادة دكتوراه ودارسة فقه.. أنا مستحيل أعرض نفسي لفتوى أتحاسب عليها، أنا مظلومة ورايحة أعمل عمرة وهنشوف مين اللي مظلوم».

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قررت المحكمة حجز المحاكمة للحكم بجلسة 24 نوفمبر الجاري.

قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، في القضية رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، والمتهم فيها الشيخ محمد أبو بكر، والإعلامية ميار الببلاوي إحالتهما الى المحاكمة العاجلة.

إحالة الشيخ محمد أبو بكر وميار الببلاوي للمحاكمة

وكشف أمر الإحالة، أن الشيخ محمد ابو بكر قذف المجني عليها منال محمد توفيق وشهرتها ميار الببلاوي - بطريق العلانية بان نشر مقطع مسجل على حسابه الشخصي المسمى تشيع عند ابوبكر عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وأوضح أمر الإحالة أنه سب المجني عليها سالفة الذكر بطريق العلانية بإن نشر المقطع المسجل على العام عبر حسابه الشخصي أنف البيان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت عددا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات.

وتعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاقامات السابقة بالتحقيقات.

وأسند أمر الإحالة المتهمة الثانية، أنها سبت المجني عليه محمد أبو بكر محمد - بطريق العلانية بأن نشرت المقطع المسجل على حسابها الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك المتاح العامة موجهة إليه عبارات تضمنت خدشا لاعتباره على النحو المبين بالتحقيقات.

وقال الشيخ محمد أبو بكر، في فيديو على صفحته الرسمية على فيس بوك، إنه علق على فيديو للإعلامية ميار الببلاوي، منوهًا أن حلقتها تضمّنت أقوالا وأفعالا تخالف الشرع ولا يليق بنسائنا أن تشاهد هذه الحلقة.