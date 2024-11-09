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محمد القس: بحاول اشتغل في مصر من 12 سنة وفي مخرجين عملولي "بلوك"

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محمد القس
السبت، 09-11-2024 02:23 م
كشف الفنان محمد القس عن رحلته الطويلة قبل العمل في مصر، مشيرا إلى أنه يحاول منذ 12 عاما كي يشارك في أعمال مصرية لكن لم ينجح.
وحكى محمد القس خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، المذاع عبر شاشة "ON"، مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه شارك في أعمال خارج مصر مع مخرجين مصريين وكانوا يخبرونه بضرورة العمل في مصر لأنه ممثل جيد وسيحقق نجاحا، ولكن بعد انتهاء العمل معهم تنقطع علاقته بهم، والبعض قد يقوم بعمل "بلوك" لرقمه.

وتابع محمد القس: "دايما كنت بسأل ربنا ليه.. بعد ما عملت (موضوع عائلي) حسيت أن في رسالة وأن ربنا بيقولي ده وقتك، متقولش ليه.. يمكن لو دخلت مصر قبل كده، وقدمت عمل بشكل مش كويس لأني لم أُثقل كممثل، يمكن الجمهور مكنش هيحب يشوفني مرة تانية".

كما تحدث محمد القس عن شخصية "أكرم" التي قدمها في مسلسل "برغم القانون" وقال: "هي تشبه الشخصيات "التوكسيك" اللي بتدخل حياة الشخص، فهي لا تدخل بمبدأ الشر المطلق، بل نكتشف طباعها المؤذية مع الوقت، لأن "أكرم" كان يبرر كل ما يفعله".

أشار محمد القس إلى أنه كان يقدم لنفسه أعذار تتعلق بالشخصية، حتى يتعاطف معها ويقدمها بشكل متقن. مشيرا إلى أن مشهد إنكاره نسب أولاده في المحكمة ضمن أحداث المسلسل، "وجع قلبه" بحسب وصفه.



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