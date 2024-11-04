آيتن عامر تثير ضجة بفستان جرئ

حرصت الفنانة أيتن عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت أيتن عامر في الصور بإطلالة مميزة كشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت أيتن عامر صندل ذا كعب عالي باللون الأسود مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أيتن عامر على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا مع لون إطلالتها.





