الإثنين 04 نوفمبر 2024
توقيت مصر 07:07 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وصلة رقص لـ رانيا يوسف بعد ساعات من وفاة مصطفى فهمي تثير الغضب

شكت في سلوكه.. امرأة تتخلص من زوجها الكفيف بطريقة مأساوية في المرج

خبير اقتصادي يكشف مفاجأة عن سعر الدولار في 2025

حدد 3 أولويات ضرورية.. تفاصيل لقاء السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي

شاهد.. فتاة إيرانية تتجرد من ملابسها وتتجول عارية داخل جامعة بطهران

الريال السعودي يسجل رقماً قياسياً أمام الجنيه المصري

آيتن عامر تثير ضجة بفستان جرئ

بعد زيارة مديرة صندوق النقد.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم

زوج شيماء سيف يخرج عن صمته ويبرئها من عدم الإنجاب: العيب مني

رد صادم من اتحاد الكرة على طلب الأهلي بشأن التحكيم

آيتن عامر تثير ضجة بفستان جرئ

ص
ا
الإثنين، 04-11-2024 12:07 ص

حرصت الفنانة أيتن عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

 

تألقت أيتن عامر في الصور بإطلالة مميزة كشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

 

انتعلت أيتن عامر صندل ذا كعب عالي باللون الأسود مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أيتن عامر على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا لافتا مرتكزا مع لون إطلالتها.


إقرأ ايضا

ك

وصلة رقص لـ رانيا يوسف بعد ساعات من وفاة مصطفى فهمي تثير الغضب

ا

شكت في سلوكه.. امرأة تتخلص من زوجها الكفيف بطريقة مأساوية في المرج

Capture

حدد 3 أولويات ضرورية.. تفاصيل لقاء السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي

أخبار متعلقة

196-180312-case-mayar-el-beblawi-sheikh-mohamed-abu-bakr_700x400

اتهمها في شرفها.. 4 مشاهد من محاكمة الشيخ محمد أبوبكر وميار الببلاوي

19-2023-638263165715513748-551

اعتزل بعد وفاة ابنه.. رحيل الفنان حسن يوسف عن عمر 90 عاماً

526576_0

رانيا يوسف تتعمد خطف الأنظار في مهرجان الجونة بفستان مثير(صور)

ف

حلا شيحة تثير الجدل بفستان قصير في مهرجان الجونة

2024_10_22_23_20_26_104

صدمة الوسط الفني.. انفصال داليا مصطفى وشريف سلامة

ن

جوري بكر تعلن طلاقها للمرة الثانية وتكشف السبب: مش جوزي