إلهام شاهين تؤدي العمرة.. ورانيا يوسف: ربنا يتقبل (صور)





أدّت الفنانة إلهام شاهين مناسك العمرة، حيث توجد في المملكة العربية السعودية منذ أيام.

وشاركت إلهام شاهين جمهورها عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام" صورا من الحرم المكي، وظهرت معها ابنة شقيقها إلهام صفي الدين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور الفنانة، وعلّقت زميلتها الفنانة رانيا يوسف: "ربنا يتقبل".

وكانت إلهام شاهين سافرت إلى السعودية مع ابنة شقيقتها لحضور حفل "ليلة صوت مصر" للمطربة المصرية أنغام، برعاية هيئة الترفيه السعودية.

وأطلت إلهام شاهين في الحفل بفستان أبيض وأسود، من تصميم "Alexander Mcqueen"، ويصل سعره إلى 2145 دولار، أي ما يعادل 66 ألف جنيه.

وتغيب الفنانة إلهام شاهين، عن موسم دراما رمضان 2023، موضحة أنها رفضت أعمالا بسبب "عدم اكتمال السيناريو".

وصرحت "رفضت أكثر من عمل في رمضان لأني مش قادرة أتماشى مع موضة بدء التصوير دون اكتمال السيناريو".







