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إلغاء حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية لهذا السبب

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مهرجان الإسكندرية
 
السبت، 07-11-2020 05:46 م محمد فضل

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط إلغاء حفل الافتتاح، نظرا للظروف الطارئة والخاصة بحالة الجو في محافظة الإسكندرية.
وتنطلق مساء اليوم  الدورة 36 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة، حيث حرصت إدارة المهرجان على تطهير المسرح وقاعات العرض بالفندق المضيف استعدادا للفعاليات.
ومن المقرر أن يشهد المهرجان تكريم عدد كبير من النجوم يأتي في مقدمتهم الفنان عزت العلايلي الذي تحمل الدورة اسمه، بالإضافة إلى تكريم الفنان صلاح عبد الله، والمخرجة إيناس الدغيدي، ومدير التصوير محسن أحمد، والفنانة رغدة، والمخرج والمصور المغربي داوود ولاد السيد، والمخرج والكاتب مارك سيرينا.
أحمد رشوان، بطولة حنان مطاوع، رانيا شاهين، فاطمة عادل، عمرو جمال، خالد خطاب، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف وهم حنان يوسف، عاصم نجاتي، محمد رضوان، وجيه عجمي، محمد عبد الفتاح، هالة عمر، أحمد فتحي.
كما تشهد دورة هذا العام عدد كبير من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو الاحتفال بمئويات وحش الشاشة فريد شوقي، ومدير التصوير عبد العزيز فهمي، والمخرج الراحل فيدريكو فيليني، هذا إلى جانب احتفالية خاصة بالسينما اللبنانية كضيف شرف ويعرض فيها 10 أفلام لبنانية، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة، والورش السينمائية.
 

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