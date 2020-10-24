الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:33 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

الأرصاد الجوية تكشف موعد سقوط الأمطار على القاهرة

أمطار غزيرة
أمطار
 
السبت، 24-10-2020 12:18 ص المصريون ـ متابعات
قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بهيئة الأرصاد الجوية، إنه تم حدوث أمطار رعدية وغزيرة على السواحل الشمالية والإسكندرية ودمنهور وكفر الشيخ والبحيرة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية، عبر فضائية «الأولى المصرية»، الجمعة 23 أكتوبر، أن الأمطار ستعاود السقوط مرة أخرى اليوم، ولكن بالنسبة للقاهرة، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة مع نهاية اليوم على بعض المناطق دون أخرى، لافتة إلى أنها أمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.
وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، بهيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت والأحد، تستمر الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى، متابعة أنه مازال هناك فرص لسقوط الأمطار على القاهرة، ولكنها من خفيفة إلى متوسطة الشدة.
 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

أخبار متعلقة

73143000_2586724264948134_7220442763106451456_n-1

سيول في مصر.. تحذيرات قوية من الأرصاد

الأرصاد

الأرصاد الجوية: سقوط أمطار غزيرة بداية من الثلاثاء المقبل

ddddd

بالفيديو.. الأمطار تغمر الشوارع في هذه المنطقة بالسعودية

839

طقس حار غدًا.. تعرف على التوقعات