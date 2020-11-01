الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق.. تعرّف عليها

الأحد، 01-11-2020
12:10 م
إيمان هاني
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار
عن بُعد بهيئة الأرصاد
الجوية، أن الأمطار بدأت منذ أمس ومستمرة اليوم وغدًا، على بعض
المناطق، معقبة :"متوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية وتمتد للوجه البحري".
وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج
"صباح الورد"، المذاع على قناة "تن
"، اليوم الأحد، أن درجة الحرارة في انخفاض تدريجي، حيث تسجل العظمى
بالقاهرة اليوم 27 درجة، وستصل إلى 25 درجة مع نهاية الأسبوع.
ونصحت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية يوميًا لأن
كل يوم هناك تن
بؤات جديدة، فضلًا عن اصطحاب جاكت أثناء الليل والصباح الباكر، والقيادة
بهدوء على الطرق في الصباح الباكر وأثناء سقوط الأمطار.