الأرصاد: بداية من الغد مصر تتأثر بمنخفض البحر الأحمر

الجمعة، 30-10-2020
11:34 م
المصريون ـ متابعات
يتوقع خبراء
هيئة الأرصاد
الجوية أن تتأثر مصر بداية من السبت ٣١ أكتوبر، بمنخفض البحر الأحمر
يصاحبه في طبقات الجو العليا منخفض جوي
بارد نسبيا ولكنه ضعيف.
وتابع خبراء الأرصاد
أن منخفض البحر الأحمر
منخفض حراري يعتمد في تشكله على فرق درجات الحرارة بين درجة حرارة سطح المياه في البحر واليابسة في شبه الجزيرة العربية والسودان وعادة ما تعتمد طاقة المنخفض على كمية الرطوبة القادمة من المناطق الاستوائية.
وأكد خبراء الأرصاد
، أن منخفض البحر الأحمر
يمتد على جنوب البلاد خاصة سلاسل جبال البحر الأحمر
وجنوب سيناء يصاحبه سقوط الأمطار هناك ويتقدم تدريجيا مع الوقت شمالا يوم الأحد.
ويتوقع خبراء الأرصاد
أن تكون الحالة الجوية على شمال البلاد تختلف تماما عن جنوب البلاد حيث تتأثر بامتداد منخفض جوي
على مسطح البحر المتوسط حيث تهب رياح شمالية غربية رطبة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الغربية.