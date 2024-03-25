إعلان موعد عيد الفطر المبارك

الإثنين، 25-03-2024
12:34 م
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد عيد الفطر
المبارك لهذا العام، موضحا أنه وفقا للحسابات الفلكية سيحل أول أيام العيد يوم 10 أبريل المقبل 2024، وهو غرة أول شهر شوال 1445 هجريًا، وأن شهر رمضان
هذا العام سيكون 30 يومًا، وأنه سينتهي يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل المقبل.
وأوضح المعهد أن عدد الأيام المتبقية على أول أيام عيد الفطر
2024 وفقًا للحسابات الفلكية، فإنه بدءًا من الغد سيكون هناك 16 يومًا متبقية على نهاية الشهر الكريم فلكيًا، خاصة وأن غدا الإثنين سيوافق 15 رمضان 2024، لافتا إلى أن الرأي النهائي لموعد نهاية شهر رمضان
2024 سيكون لدار الإفتاء المصرية، وذلك بعد استطلاع رؤية هلال الشهر الكريم.
وأشار البيان إلى أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 8:22 مساء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 29 رمضان 1445 هجريا، الموافق 8 أبريل المقبل.
ويترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم حلول عيد الفطر
المبارك، الذي يُعد من أهم الأعياد الدينية في الإسلام، ويترقب أكثر من 3 مليارات مسلم إعلان الجهات الرسمية لرؤية هلال شهر شوال للعام 1445هـ والاحتفال بأول أيام عيد الفطر
المبارك.