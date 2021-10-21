إصابة محمود الخطيب بأزمة صحية عقب حفل التكريم ونقله للمستشفى

الخميس، 21-10-2021
02:15 ص
تعرض محمود الخطيب
رئيس
مجلس إدارة النادي الاهلي، لأزمة صحية مفاجئة
عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء أمس لتكريم كلًا من
الكابتن حسن حمدي رئيس النادى الأسبق، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة
اليد.
وتم نقل الكابتن محمود الخطيب
لإحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء
لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.
وفى سياق متصل منح محمود
الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة
اليد «قلادة الأهلي الذهبية»، وشهادة تقدير، وعملة الأهلي الذهبية.
جاء ذلك خلال الحفل الذي
أقامه مجلس إدارة الأهلي لتكريم حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس
الاتحاد الدولي لكرة اليد.
وشهد الحفل حضور الدكتور
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة النادي ولفيف من السادة المدعوين، وقام
بتقدم فقراته الإعلامي أحمد شوبير، وأحياه الموسيقار الكبير عمر خيرت.