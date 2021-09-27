صادم.. يذبح خطيبته الممرضة داخل المستشفى أمام الجميع(فيديو)
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Native
الإثنين، 27-09-202107:27 م
قتل رجل أربعيني، ممرضةذبحاً بمصحة خاصة بالقرب من مستشفى
“20 أغسطس”، في الدار البيضاء بالمغرب.
وفي التفاصيل، تعرضت الممرضة لاعتداء بالسلاح الأبيض عندما
حاولت الهروب منه، حيث نشب خلافا قويا نشب بين الضحية والشاب الأربعيني وسط بهو مستشفى
“20أغسطس”.
وتطور الخلاف إلى شجار حاد، مما دفع الجاني إلى توجيه عدة
طعنات للضحية على مستوى عنقها أردتها قتيلة، وفق صحيفة “هسبريس”.
وحاول الجاني الفرار بعد ارتكابه هذه الجريمة، ولكن تدخل
شاب كان متواجدا بمكان الحادث، وحاصره بمعاونة رجال الأمن الخاص، حتى سلموه إلى رجال
الأمن الذين ضبطوه، فيما تبين أن الجاني هو “خطيب” المجني عليها.