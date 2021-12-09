ياسمين عبدالعزيز: حارس المقابر بعتلي فيديو وقالى جهزنالك التُربة وركبنا كشاف يا أستاذة

ياسمين عبدالعزيز

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كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، تفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة في أول ظهور إعلامي لها، والتي كانت تصارع الموت بسبب إصابتها بتسمم في الدم جراء إجراء عملية جراحية.

وصرّحت ياسمين أن العملية التي أجرتها لم تكن المرة الأولى التي تجريها قائلة: "كنت داخلة أعمل عملية بسيطة جدا ومش أول مرة أعملها، عملتها 5 مرات، وكنت أعملها وأمشي على طول وأروح شغلي ومحدش يعرف حاجة".

وتابعت بحديثها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" على قناة "CBC": "كان الدكتور بيقولي إزاي تستحملي الوجع ده إنت بطلة، وأنا بطبعي مش شكاية، روحت أعمل العملية، قلت للدكتور العملية هتاخد قد إيه، قال ساعتين أو تلاتة، كان معايا أحمد وابنتي وصاحبتي، دخلت عملت العملية وكان فيه عملية أخرى في نفس الوقت، يعني فى شهرين عملت 4 عمليات، دكتور التجميل بيجمل بطني، طلعت من العملية بألم رهيب جدا وبصرخ وأقول أنا بموت".

وأفادت عبد العزيز معلومة صدمت المتابعين: "الدكاترة قالوا لو مدخلتش أعمل عملية بعد ساعة هموت، حدث ثقب في القولون وتسمم فى الدم، دخلت العمليات وكنت حاسة إنى مش هطلع".

ولم تستطع ياسمين حبس دموعها وقالت: "كنت حاسة إني هموت، ولما دخلت كانت حالتي صعبة، طلعوني من العملية على العناية المركزة".

وكشفت عن موقف غريب حدث لها أثناء ازمتها الصحية، حيث نشرت الإعلامية منى الشاذلي فيديو كان قد أرسله لها حارس المقابر الخاصة بها وقد جهز المقبرة وقام بأعمال نظافة وتشجير وتركيب الإنارة، وظهر صوت الحارس في الفيديو وهو يقول لها:"ركبنا لك كشاف أهو يا أستاذة"، وهو ما علقت عليه الفنانة ساخرة بالقول :" كشاف أيه بس يعني هقوم بعد ما أموت اشرب شاي يعني على ضوء الكشاف ولا أيه؟".