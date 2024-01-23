الأربعاء 24 يناير 2024
توقيت مصر 00:54 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد الهبوط المفاجئ.. صعود جديد للدولار في السوق السوداء

إحالة الطبيب مغتصب شقيقة زوجته إلى المفتي.. تفاصيل صادمة

أول حكم قضائي ضد زوج طلق زوجته في بث مباشر على الفيسبوك

سقوط طبيب إيمان الحصري في كمين أمني بعد 11 يومًا من تحديه الجميع

حالته صعبة.. نقل أحمد العوضي للمستشفى ومنع الزيارات عنه

أهم من محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف عن أفضل لاعب في المنتخب منذ 4 سنوات

مصرع رئيس شركة أمام موظفيه بطريقة مروعة أثناء الاحتفال بإنشاء الشركة (فيديو)

فلسطيني يقتل زوجته وبناته الثلاثة

تعرف على منافس منتخب مصر في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية

فيديو هز الكويت.. شرطي يضرب شابًا وبطارده بسكين في الشارع

إحالة الطبيب مغتصب شقيقة زوجته إلى المفتي.. تفاصيل صادمة

IMG-20240123-WA0015
ارشيفية
الثلاثاء، 23-01-2024 01:55 م

أحالت الدائرة 26 جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بزينهم، متهمًا بخطف شقيقة زوجته واغتصابها لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه. وحددت جلسة 22 يناير الجاري للنطق بالحُكم.
كانت النيابة أحالت المتهم "مصطفى. س" طبيب تجميل، لاتهامه باغتصاب "م. ع" 15 سنة، شقيقة زوجته أثناء إقامتها معهما، بأن انفرد بها مستغلا غياب زوجته، وواقعها بالإكراه, كما اختطفها داخل شقة أخرى يملكها بالتحايل واغتصبها مرة أخرى مستغلًا صغر سنها.
وطالب الدكتور عبد الله محمد، محامي الضحية، بتطبيق أقصى العقوبة على المتهم لانطباق نص المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات التي تنص على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وأوضح الدفاع في مرافعته أنه توافرت أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18 سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها أي من المتولين تربيتها أو ملاحظتها.

إقرأ ايضا

IMG-20240123-WA0016

أول حكم قضائي ضد زوج طلق زوجته في بث مباشر على الفيسبوك

IMG-20240123-WA0024

سقوط طبيب إيمان الحصري في كمين أمني بعد 11 يومًا من تحديه الجميع

IMG-20240123-WA0014

حالته صعبة.. نقل أحمد العوضي للمستشفى ومنع الزيارات عنه