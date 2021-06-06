إثيوبيا تبدأ تفريغ سد تكنزي والسودان تحذر مواطنيها

الأحد، 06-06-2021
12:28 م
دعت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري والموارد
المائية في السودان
المواطنين إلى الحذر، قائلة إنها تتوقع ارتفاع مناسيب نهر ستيت
وبسدي عطبرة وستيت حتى مدينة عطبرة، وذلك مع إقدام إثيوبيا
على تفريغ سد تكزي
.
وحذرت الإدارة السودان
ية المواطنين والجهات المختصة من أن شركة الكهرباء في إثيوبيا
قد أعلنت بدء تفريغ سد
تكزي الواقع على نهر ستيت، بحسب وكالة الأنباء السودان
ية "سونا".
وأوضحت في بيان أن بدء التفريغ قد يؤدي إلى "ارتفاع
كبير في مناسيب نهر ستيت والمناسيب أمام وخلف سدي أعالي عطبرة وستيت وأمام وخلف خزان
خشم القربة حتى مدينة عطبرة".
ودعت الإدارة المواطنين في تلك المناطق إلى "اتخاذ التحوطات
اللازمة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم".
في سياق آخر، حذر السودان
من "أزمات لا تُحمد عقباها"
بسبب تعنت إثيوبيا
في ملف سد النهضة، وذلك في ظل الخلاف القائم حول الملء الثاني للسد
الإثيوبي.
وقالت وزارة الخارجية السودان
ية إن بلادها تسعى لحل الخلاف
حول سد النهضة سلمياً عبر الاتحاد الإفريقي، موضحة أن تعنت إثيوبيا
قد يجر المنطقة
إلى ما لا تحمد عقباه.