الثلاثاء 01 يونيو 2021
توقيت مصر 15:29 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إعلان حالة الطوارئ في فلسطين

عمرو موسى يحسم الجدل حول توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة

بعد تصديق الملك.. تنفيذ حكم القتل في سعودي ارتكب جريمة بشعة في ابنه

ماذا قالت ميمي جمال عن اعتزالها التمثيل؟

الصحة تفجر مفاجأة عن حالة وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز

تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع بنشر صورته عندما تعرض للإفلاس

الخارجية ترد ببيان عاجل على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا

نجل خالد سامي ينشر صورة لوالده من داخل المستشفى

بعد مصر.. دولة عربية تعلن أول حالة وفاة بالفطر الأسود

الإفتاء عن وفاة زوج أثناء معاشرة زوجته: من حسن الخاتمة

ADS
 

الخارجية ترد ببيان عاجل على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا

20201130222028887
ا
Native
الثلاثاء، 01-06-2021 10:51 ص

أعلنت مصر رفضها لتصريحات رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، حول بناء سدود جديدة في بلاده، معتبرة أنها تضرب قواعد القانون الدولي بعرض الحائط.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ، في بيان رسمي، إن “مصر ترفض ما جاء في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي… حول نية إثيوبيا بناء عدد من السدود في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا على أن هذا التصريح يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وتعاملها مع نهر النيل وغيره من الأنهار الدولية التي تتشاركها مع دول الجوار وكأنها أنهار داخلية تخضع لسيادتها ومُسَخرة لخدمة مصالحها”.
وأضاف حافظ أن “مصر لطالما أقرت بحق جميع دول حوض النيل في إقامة مشروعات مائية واستغلال موارد نهر النيل من أجل تحقيق التنمية لشعوبها الشقيقة، إلا أن هذه المشروعات والمنشآت المائية يجب أن تقام بعد التنسيق والتشاور والاتفاق مع الدول التي قد تتأثر بها، وفي مقدمتها دول المصب”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن “تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ما هي إلا استمرار للنهج الإثيوبي المؤسف الذي يضرب عرض الحائط بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق والتي تنظم الانتفاع من الأنهار الدولية والتي تفرض على إثيوبيا احترام حقوق الدول الأخرى المشاطئة لهذه الأنهار وعدم الإضرار بمصالحها”.
 

إقرأ ايضا

189095

صحيفة لبنانية تكشف حالة حسن نصرالله بعد تدهورها

1020203101615306459668

عمرو موسى يحسم الجدل حول توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة

334231_0

بعد تصديق الملك.. تنفيذ حكم القتل في سعودي ارتكب جريمة بشعة في ابنه

أخبار متعلقة

رئيس وزراء اثيوبيا و سد النهضة

رئيس وزراء إثيوبيا يتوعد ببناء 100 سد العام القادم

مظاهرات-في-إثيوبيا

مظاهرات في إثيوبيا للمطالبة بملء السد

جنوب السودان: واثيوبيا

جنوب السودان: لن نتعاون مع أي قوى تهدد إثيوبيا

721953_0

أسرار ومعلومات حول قرار مبارك تدمير سد النهضة بعمل عسكري(فيديو)

ترتيب-الجيش-الاثيوبى-عالميا-2020

فيديو.. النتائج المتوقعة لعملية عسكرية برية واسعة ضد إثيوبيا بسبب سد النهضة

ابي-احمد

إثيوبيا عن المناورات العسكرية بين مصر والسودان: لدينا قوة الردع