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تعرف على أخطر سلاح مصري يخشاه الإثيوبيون

أرشيفية
أرشيفية
Native
الجمعة، 04-06-2021 06:19 م المصريون
بحوزة المصريين أسلحة كثيرة يمكن استخدامها في تسوية سد النهضة.. ولكن لديها ما هو أخطر .. حيث تمتلك سلاحا يخشاه الإثيوبيون.. تعرف عليه من خلال مشاهدة هذا المقطع.
 

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