إثيوبيا تعلن نيتها إنشاء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر

الأربعاء، 02-06-2021
06:09 م
محمد فضل
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا المفتي، اليوم الأربعاء، عن عزم بلاده إنشاء قواعد عسكرية في البحر الأحمر
.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، اليوم، في العاصمة أديس أبابا.
وأضاف مفتي أن "دولا مختلفة تبدي اهتماما بالسيطرة على منطقة البحر الأحمر
بإنشاء قواعد عسكرية أكثر من أي وقت مضى".
وأوضح أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لهذه القضية، مشيرا إلى أن الوضع يتغير في المنطقة، واصفا إياه بأنه "مقلق".
وعن قلق مصر والسودان بعد إعلان رئيس الوزراء آبي أحمد أخيرا أنه سيبني 100 سد صغير ومتوسط جديد، أجاب مفتي بأنه "طالما أن بلاده ملتزمة بالقانون الدولي، فما المشكلة إذا قال صاحب السيادة على أراضيه إننا سنبني 100 أو 1000 سد جديد".
وتابع، قائلا: "المحادثات مع دول حوض النيل حول قضية سد النهضة مستمرة، لافتا إلى أن إثيوبيا
تستخدم مواردها الطبيعية، ولن تضر بهم".