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إبراهيم عيسى يثير الجدل: البقرة كلها أنوثة وتستحق أن تُقدّس

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إبراهيم عيسى
Native
Teads
الأحد، 03-04-2022 12:38 م
أثار الاعلامي إبراهيم عيسى، الجدل مجددا، حيث قال إنه حين يتأمل ملامح البقرة يشعر بالتقدير لها، ولا مانع من التصديق أن شعوبا تقدسها، لأنها تستحق ذلك.
وأضاف عيسى خلال حديثه في برنامجه الجديد "جنينة الحيوانات"، الذي يذاع على راديو "نجوم إف.إم": "عيون البقر حزينة، ولازم تكون حزينة.. هي كائن متحمل، وكيانها فيه صلابة وليونة وأنوثة وتحمل، وفيه شقاء".
وأشار إلى أن "هناك نحو مليار و370 مليون بقرة في الوجود، لكن البقرة المصرية خاصة حمولة وصبورة وشريكة حياة وثروة بالنسبة للفلاح، ولهذا يقدسها الهنود، وكذلك تقديسها في مصر القديمة، حيث قدس وعبد العجل أبيس عند الفراعنة".
وتطرق إبراهيم عيسى لتكريم البقرة دينيا، أولا بذكرها في آيات القرآن من خلال قصة بقرة بني إسرائيل، ثم إطلاق اسمها على أكبر السور وأطولها في القرآن.
وقال: "أكتر شيء ينغص علي لما حد يسخر من تقديس الهنود للبقرة.. تعامل الهنود مع البقر فيه رقي. كل واحد فينا لديه احترام للحيوان، وكلما تعاملت مع الحيوان بغلظة أو وقاحة فأنا أشعر بشكوك تجاه عواطفك وضميرك، وكذلك قلبك. والبقرة على وجه التحديد لأنها نموذج حياة".
وأضاف: "البقرة هي الحياة بكل مقاييس الدنيا، وهي شريك في الحضارة والغذاء والصبر والعمل.. والتعامل مع العجل باعتباره حالة ساخرة أو تهكمية ياريت بشر يبقى بقر، وياريت يكون بداخله صفات البقر من الصبر والعطاء".
 

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