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أول قرار من النيابة بشأن المتهمين في واقعة انتحار بسنت شلبي

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الخميس، 06-01-2022 02:27 م

أصدر المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، قرارا بحبس المتهمين في واقعة الفتاة بسنت شلبي، ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني، 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود العيان والاطلاع على التقارير الفنية.
وأفادت مصادر بجهات التحقيق بأن النيابة وجهت تهمة الابتزاز وإساءة استخدام وسائل التواصل وإفشاء أسرار الحياة الخاصة.
وأوضحت المصادر أن المتهم الأول تحدث عن الواقعة باعترافات تفصيلية، والثاني أدلى باعترافات ضمنية.
وكشفت المصادر أن النيابة برئاسة المستشار محمد الشرنوبي، رئيس نيابة كفر الزيات، قامت بالتحقيق لمدة ٧ ساعات متواصلة وأصدرت قرار الحبس.
كانت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تمكنت من ضبط المتهمين، وتبين أن أحدهما طالب في الصف الثاني الثانوي الأزهري وزميلها، والثاني طالب جامعي في جامعة الأزهر.
وأفادت مصادر مقربة من أسرة الطالبة بسنت خالد، أن المتهم الأول يدعى "ا. س" والثاني يدعى "ع. ش"، وأنهما من أبناء القرية، وأن أحدهما يقيم مع والدته، بعد انفصالها عن والده منذ 10 سنوات، وتحرر محضر يحمل رقم 12775 إداري لسنة 2022 بمركز شرطة كفر الزيات.
 

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