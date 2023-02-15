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أول ظهور لـ هشام جنينة بعد خروجه من السجن

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هشام جنينة
Native
Teads
الأربعاء، 15-02-2023 10:27 ص

 

أعلنت "شروق هشام جنينة" ابنة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، خروج والدها من محبسه.

 

ونشرت "شروق" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "بابا خرج أخيرًا"، بجانب صورة لوالدها من أمام منزلهم.

 

وأنهى هشام جنينة فترة العقوبة الموقعة عليه بالقضية المعروفة إعلاميًا بالإساءة إلى مؤسسات الدولة وإذاعة أخبار كاذبة.

 

ففي مارس 2019؛ قضت محكمة الطعون العسكرية في مصر، بتأييد حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات خمس سنوات في قضية "التصريحات المسيئة"، حيث سبق وقضت محكمة جنح عسكرية في أبريل 2018 بحبس جنينة 5 سنوات بتهمة "بث أخبار مسيئة وغير صحيحة".

 

وقد علق المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، على خروج جنينة "ألف مبروك" ونشر صورة للرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات من أمام منزله.

 

وكانت محكمة القاهرة الجديدة، في عام 2017، قضت بحبس هشام جنينة، سنة بتهمة إشاعة أخبار كاذبة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.

 

وبعد عامين، قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بقبول استئناف "جنينة" في قضية التصريحات المسيئة للدولة، شكلًا، ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم السابق بحبسه سنة وغرامة 20 ألف جنيه، وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.



 

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